Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Birnin Gwari, Giwa, Chikun, Igabi ve Kauru bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Artan saldırılar nedeniyle bölgeye daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini aktaran Aruwan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.