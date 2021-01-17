Norveç BionTech aşısı için uyardı

Norveç İlaç Ajansı, hayatını kaybedenlerden 13’üne yapılan otopsi sonucunda söz konusu kişilerde aşının yan etkisinin görüldüğü belirtildi. Ölen tüm vatandaşların 80 yaşın üzerinde huzurevi sakinleri olduğunu belirten Norveç İlaç Ajansı, “Aşılamayı takip eden ilk günlerde meydana gelen yan etkiler (ateş ve bulantı gibi), altta yatan ciddi hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçlara katkıda bulunabilir” uyarısı yaptı. Ajansın tıbbi direktörü Steinar Madsen, bu durumdan çok fazla endişe etmediklerini, en zayıf hastalar için küçük bir istisna dışında, bu aşıların çok az risk taşıdığının oldukça açık olduğunu söyledi. Doktorların kimlere aşı yapılacağına karar vermelerini sağlayan yönergenin değişeceğini vurgulayan Madsen, “Doktorlar artık kimin aşı olması gerektiğini dikkatlice düşünmeli. Çok kırılgan olanlar ve yaşamın en sonunda olanlar, bireysel bir değerlendirmeden sonra aşılanabilir” diye konuştu. Bloomberg’e açıklama yapan Pfizer da, ‘vaka sayısının endişe verici olmadığını ve beklentiler doğrultusunda olduğunu’ vurguladı.

İngiltere seyahat koridorunu kaldırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19’un çeşitli mutasyonları nedeniyle yarından itibaren ‘seyahat koridoru’ uygulamasını askıya aldıklarını ve ülkeye gelecek tüm yolculardan son 72 saatte negatif Kovid-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğunu açıkladı. Ayrıca Johnson, ülkeye gelen herkesin 10 günlük karantinaya girmelerinin şart koşulduğunu aksi halde yaptırım uygulanacağını belirtti. Daha önce İngiltere’ye vardıklarında karantina zorunluluğu olmayan ‘seyahat koridorundaki’ ülkeler arasında Tayland, Vietnam, Tayvan, Singapur, Sri Lanka, Ruanda ve Norveç bulunuyordu. Öte yandan, ülkede 12 Ocak’ta 4,134 kişinin hastaneye yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu ifade edildi. Başkent Londra’da hastane kapasiteleri dolduğundan bazı yoğun bakım hastalarının 482 kilometre uzaklıktaki Newcastle şehrine taşındığı bildirildi.

Guterres’ten ‘aşıları paylaşın’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs aşısının yüksek gelirli ülkelere hızla ulaştığını belirterek ihtiyaçtan fazla aşı tedarik eden hükümetlere aşıları paylaşma çağrısında bulundu. Yayınladığı videoda aşı milliyetçiliğinin başarısızlığa neden olduğunu vurgulayan Guterres, ilave anlaşmalar peşinde koşan ve ihtiyaçtan fazla aşı tedarik eden ülkeleri eleştirdi. Guterres, “Aşı, yüksek gelirli ülkelere hızla ulaşırken dünyanın en yoksullarına hiçbir şey yok. Bilim başardı ama dayanışma başarısız oldu. Bazı ülkeler, ilave anlaşmalar peşinde hatta ihtiyaçtan fazlasını tedarik ediyor. Ülkelerin fazla doz aşılarını paylaşmasına ihtiyacımız var” dedi.