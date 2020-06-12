Norveç’te cami saldırganına 21 yıl

En az 14 yıl yatacak olan Manshaus’un cezası, bu süreden sonra her defasında 5’er yıl uzatılabilecek. Bu ceza ülke tarihinin en ağır cezası olarak kayıtlara geçti. Manshaus mahkemede, üvey kız kardeşini Çinli olduğu için öldürdüğünü itiraf ederken, başkent Oslo yakınındaki El-Nur Camii’ne düzenlediği silahlı saldırının “Norveç’in geleceğini kurtarmak” amacı taşıdığını öne sürmüştü.