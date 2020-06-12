12.06.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Norveç’te cami saldırganına 21 yıl
Norveç’te geçtiğimiz yıl 10 Ağustos tarihinde Çin asıllı üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia İhle Hansen’i evinde öldürdükten sonra Baerum semtindeki El-Nur Camii’ne silahlı saldırıda bulunan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi de yaralayan aşırı sağ eğilimli Philip Manshaus, “terör ve cinayetten” 21 yıl hapse mahkum edildi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
En az 14 yıl yatacak olan Manshaus’un cezası, bu süreden sonra her defasında 5’er yıl uzatılabilecek. Bu ceza ülke tarihinin en ağır cezası olarak kayıtlara geçti. Manshaus mahkemede, üvey kız kardeşini Çinli olduğu için öldürdüğünü itiraf ederken, başkent Oslo yakınındaki El-Nur Camii’ne düzenlediği silahlı saldırının “Norveç’in geleceğini kurtarmak” amacı taşıdığını öne sürmüştü.