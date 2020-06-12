MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Norveç’te cami saldırganına 21 yıl
ABONE OL
12.06.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Norveç’te cami saldırganına 21 yıl

Norveç’te geçtiğimiz yıl 10 Ağustos tarihinde Çin asıllı üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia İhle Hansen’i evinde öldürdükten sonra Baerum semtindeki El-Nur Camii’ne silahlı saldırıda bulunan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi de yaralayan aşırı sağ eğilimli Philip Manshaus, “terör ve cinayetten” 21 yıl hapse mahkum edildi.

Norveç’te cami saldırganına 21 yıl
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

En az 14 yıl yatacak olan Manshaus’un cezası, bu süreden sonra her defasında 5’er yıl uzatılabilecek. Bu ceza ülke tarihinin en ağır cezası olarak kayıtlara geçti. Manshaus mahkemede, üvey kız kardeşini Çinli olduğu için öldürdüğünü itiraf ederken, başkent Oslo yakınındaki El-Nur Camii’ne düzenlediği silahlı saldırının “Norveç’in geleceğini kurtarmak” amacı taşıdığını öne sürmüştü. 

Çankırı'da zehir tacirlerine darbeÇankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan grubu etkisi

Kan grubu etkisi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

KKKA vakalarında önemli artış

KKKA vakalarında önemli artış

Sıradaki Haber