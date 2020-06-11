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11.06.2020 - 13:27 | | AA

Norveç'te camiye saldıran teröriste ülke tarihih en ağır cezası verildi!

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Norveç'te camiye saldıran teröriste ülke tarihih en ağır cezası verildi!

Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan saldırgana ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle üç kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısının camına ateş etmişti.

Olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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