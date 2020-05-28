28.05.2020 - 12:50 | | DHA
Norveç'te evli çift evlerini restore ederken Viking mezarına rastladı
Norveç’in Bodo kentinde yaşan evli bir çift, evlerini yenilerken eski çağlara ait bir Viking mezarı buldu. Tromso Üniversitesi Müzesi, evde kazı çalışmalarına başladı.
Norveçli Mariann Kristiansen ve eşi, yüzyıllardır ailelerine ait olan evi yenilemek için dekorasyon çalışmalarına başladı. Evin zemininde bulunan taşları söken çift, yüzyıllar öncesinden kalma bir Viking mezarı buldu. Viking mezarında bir cam boncuk, bir ok ucu ve balta bulundu. Yetkililerle iletişime geçen çiftin evinde, Tromso Üniversitesi Müzesi’nden arkeolog Jorn Erik Henriksen liderliğinde kazı çalışmaları başladı. Mezarda yapılan kazı çalışmalarında, yüzyıllar önce ölen Vikinglinin kemiklerine de rastlandı. Viking mezarının Demir Çağı’ndan kalma olduğu bildirildi.
Rihanna, Messi, Pele, Ronaldo... Bu kümeste servet yatıyorAntalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk klimalı özel kümeste gözü gibi baktığı güvercinleri için "korona virüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok. Günde 2-3 defa işimi bırakım kümese gelerek aynı saatte beslemelerini yapıyorum" dedi.