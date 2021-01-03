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03.01.2021 - 21:03 | | AA

Norveç'teki heyelanda can kaybı 6'ya çıktı

Norveç'te başkent Oslo'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Gjerdrum köyünde yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Norveç'teki heyelanda can kaybı 6'ya çıktı

 

Norveç devlet yayıncısı NRK'nin haberine göre, Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta yerel saatle 03.59'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 

Toprak kaymasının ardından 10 kişiden haber alınamadığı belirtilmişti.

Bölgede, kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Norveç Kralı Harald, Kraliçe Sonja ve Veliaht Kral Haakon ile bölgeyi ziyaret ederek, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

Kral Harald ve Kraliyet ailesi mensupları, toprak kaymasında yakınlarını ve evlerini kaybedenlere taziye ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

 

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