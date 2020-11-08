O ‘Cadı’ için özür diledi

Hollywood yapımı “The Withces” (Cadılar) filmi geçtiğimiz günlerde gösterime girdi. ABD’li oyuncu Anne Hathaway’in canlandırdığı “Büyük Yüce Cadı” karakterinin el parmaklarında eksiklikler olması, anatomik farklılıklara sahip kişiler tarafından eleştirildi. Başta 2016 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanan İngiliz yüzücü Amy Marren ve sağ ön koluyla eli olmayan İngiliz TV oyuncusu Melissa Johns, filmin yapımcılarını sorumsuzlukla suçladı. Uluslararası Paralimpik Komitesi de sosyal medyada “#NotAWitch” (bir cadı değil) etiletini kullanarak filmi boykot etme çağrısında bulundu.



Anatomik farklılıklarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan “Lucky Fin Project” adlı kuruluş da anatomik farklılığı olan birinin cadılıkla ve kötülükle bağdaşlaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek sosyal medyada kampanya başlattı. Anatomik farklılığı olan yüzlerce kişi de filmin uyarlandığı Roald Dahl tarafından yazılan “Cadılar” kitabında ana karakterin ellerinde farklılık olmadığını ancak filmde böyle bir ayrıntının eklendiğini belirterek yapımcılara sert eleştiride bulundu. Bunun üzerine hem film şirketi hem de Anne Hathaway özür diledi.



‘Düşünemedim çok üzgünüm’



Anne Hathaway (37) Instagram’da yaptığı açıklamada, “Lucky Fin Project”ten bir video paylaşarak özür diledi. Ünlü oyuncu açıklamasında “Özellikle çocuklar olmak üzere anatomik farklılığı olan birçok insanın Büyük Yüce Cadı’nın tasvirinden dolayı acı çektiğini öğrendim. Kapsayıcılığa gerçekten inanan ve gerçekten zulümden nefret eden biri olarak, neden olduğumuz acı için hepinize bir özür borçluyum. Üzgünüm. Karakterin görünüşü bana getirildiğinde uzuv farkının yaratacağı etkiyi düşünemedim. Eğer düşünseydim sizi temin ederim bu asla olmayacaktı. Artık konuyu daha iyi bildiğime göre daha iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.



Film şirketi de açıklama yaptı



“The Withces” (Cadılar) filminin yapımcı şirketi olan Warner Bros. da tepkiler üzerine yayımladığı açıklamada “The Witches’daki kurgusal karakterin tasviri, engelli insanları üzdüğü ve kırdığı için çok üzgünüz” ifadesine yer verdi.