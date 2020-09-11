Ödüllü yıldızdan sigorta davası

ABD’de Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank, 12 yıl tedavi gördüğü yumurtalık kisti rahatsızlığının masrafını karşılamayan Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu’na (SAG-AFTRA) dava açtı. Oyuncu sendikası SAG-AFTRA, 2008 yılından beri Swank’ın (46) yumurtalık kisti tedavisini ödüyordu. Ama sendika 2015 yılında oyuncunun tedavisinin “kısırlık” ile ilgili olduğunu ve hamile kalma tedavisi gördüğünü öne sürerek masrafları ödemeyi kesti.



2008’deki ameliyatta sol yumurtalığı tahrip edilip çıkarılan ve o zamandan beri diğer yumurtalığında tekrarlayan kistler nedeniyle tedavi gören Hilary Swank ise yumurtalıkları sadece “üreme” organı olarak gören sendikayı barbarlıkla suçlayarak tazminat davası açtı. Sanatçı, erkek oyuncular her sağlık imkanından faydalanırken, kadınların yumurtalık sağlığını korumasındaki tek “amacın” üremek olduğunun düşünülmesini ve bunun gerekli bir tedavi olarak görülmemesini “Barbarca” diye tanımladı. Dava dosyasında oyuncunun kistler nedeniyle “ağrı ve sindirim sorunları” yaşadığı belirtildi.