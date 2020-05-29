Öfke boyut değiştirdi

Göstericiler, önceki gün akşam saatlerinde, Floyd’un hayatını kaybettiği yerin yakınındaki 3. Bölge Polis Merkezi’nde toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı görülürken, çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd’un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanmasını isteyen sloganlar attı. Polisler, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanırken, çıkan olaylarda bir kişi daha silahla vurularak öldürüldü. Bazı göstericiler bölgedeki mağaza ve kamu binalarını ateşe verdi. Minneapolis Belediye Başkanı Mayor Jacob Frey ise Floyd’un boynuna basan polis memurunun tutuklanması gerektiğini ifade etti ve “Bunu siz ya da ben yapsak çoktan hapisteydik” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Floyd’ın ölümünü “cinayet” olarak nitelendirerek, “Bay Floyd’un kamera önünde öldürüldüğünü izlemek çok çok üzücü, çok trajik. Onun öldürülüşünü televizyonda hep beraber izledik” dedi. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Floyd’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın bir numaralı öncelikleri olduğunu açıkladı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD’deki silahsız Afro-Amerikalıların polis tarafından öldürülmelerinin önüne geçilmesi için “ciddi eylem” çağrısında bulundu. Floyd’un polis tarafından öldürülmesini kınayan Bachelet, “ABD makamları, bu tür cinayetleri durdurmak veya gerçekleştirildiğinde adaletin yerini bulması için ciddi önlemler almalıdır” çağrısı yaptı.

‘Trump çok üzüldü’

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump’ın, George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi konusunda FBI ve Adalet Bakanı William Barr’dan brifing aldığını söyledi. Trump’ın Floyd’un ölüm anına ilişkin görüntüleri uçakta izlediğini anlatan McEnany, “Başkan videoyu görünce çok üzüldü. Bu, korkunç, dehşet verici ve trajik bir durumdu. Trump, telefonunu aldı ve FBI soruşturmasının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump, adaletin yerini bulmasını istiyor” diye konuştu.