Öfke yayılıyor

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi bir vatandaşın, polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan protestolar şiddetini giderek artırıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösterilerin çoğu barışçıl olsa da bazı bölgelerde polisle protestocular arasında çatışma çıktı. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gösteriler ülke çapında isyana dönüştü ve birçok kentte Ulusal Muhafızlar konuşlandı.

Floyd’un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların 4. gününde, Minneapolis’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, yasakta gösterilere devam edenlere sert müdahalede bulundu. Polislerin çok sayıda biber gazı atmasının ardından göstericiler küçük gruplar halinde sokaklara dağılmaya başladı. Önceki gün çok sayıda binanın kundaklanması ve yağmalamaların ardından sayıları artırılan polislerin müdahaleyi sertleştirdiği belirtiliyor. Kentte konuşlandırılan 500 ulusal muhafızın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

Ulusal Muhafızlar devrede

Gösteriler ABD çapına yayılmaya devam ediyor. Başkent Washington’dan New York ve Los Angeles’a kadar ülke genelinde en az 30 kentte, çoğu şiddete dönüşen eylemler düzenlendi. Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Göstericilere müdahale edilmesi için Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Teksas, Utah, Washington olmak üzere toplam 9 eyalette Ulusal Muhafızlar görevlendirildi.

Başkent Washington’da Beyaz Saray önündeki protestolar devam etti. Beyaz Saray’ın çevresindeki caddeleri dolduran ve zaman zaman barikatları aşmaya çalışan protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı. Beyaz Saray çevresinde güvenliğin artırılması amacıyla Ulusal Muhafızlar’ın görevlendirdiği bildirildi.

Los Angeles’taki eylemler de şiddetini arttırdı. Çok sayıda mağazanın camları kırılırken, yüzlerce kişinin mağazaları yağmaladığı görüldü. Los Angeles’ta gösterileri bastırmak için Ulusal Muhafızlar devreye girdi.

New York’ta da polis yetkililerinin protestocuları coplarla püskürttüğü, tutuklamalar yaptığı ve caddeleri temizlediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Bir polis aracının göstericilerin üzerine sürdüğünü gösteren bir video büyük tepki çekerken, kentte yaklaşık 20 polis aracı yakıldı.

Anonymous adlı uluslararası bilgisayar korsanlarının bulunduğu grup, Minneapolis Polis Teşkilatı’na (MPD) savaş ilan ederken, Minneapolis Belediyesi ve MPD internet siteleri ulaşıma kapandı.

Ailesi ‘bağımsız otopsi yaptıracak’ iddiası

ABD’nin Minneapolis kentinde polisçe öldürülen George Floyd’un ailesinin, yeni bir otopsi raporu için ünlü patoloji uzmanı Michael Baden ile çalışmaya karar verdiği öne sürüldü. İngiliz “Dailymail” gazetesinin haberine göre, aile, bu kararı Minneapolis yönetiminin, Floyd’un polisçe boğularak değil, var olan sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bir otopsi raporu yayınlamasının ardından aldı. Ailenin rapora güvenmemesi nedeniyle Baden’in tekrar otopsi yapacağı ve sonucu gelecek hafta açıklayacağı iddia edildi.

Radikal solu suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, olaylarla ilgili son açıklamasında “George Floyd’un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı” dedi. Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak “Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla ilgisi yok. Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden Antifa ve diğer radikal sol gruplarca yönlendiriliyor” eleştirisinde bulundu. Trump, “Kızgın kalabalıkların bu ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz” mesajını paylaştı. Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyuran Trump, ana akım medyayı da gösterilerde öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

Trump’ın bahsettiği Antifa’nın (Anti-faşist kısaltması) üyeleri ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne, milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına karşı...