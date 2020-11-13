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13.11.2020 - 10:38 |

Öğrencisiyle ilişki yaşamıştı... Mahkemeden skandal karar!

16 yaşındaki öğrencinin annesi, oğlunun telefon konuşmasına kulka kabarttığında cinsel içerikli sözcükler kullandığını fark etti. Kiminle konuştuğunu öğrendiğinde ise başından aşağı kaynar sular döküldü. Oğlunun, okuldaki beden eğitimi hocasıyla ilişki yaşadığını öğrenen kadın, soluğu mahkemede aldı.

Öğrencisiyle ilişki yaşamıştı... Mahkemeden skandal karar!

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'nin Minnesota eyaletinde gerçekleşti. Hermantown Middle Ortaokulu'nda görev yapan ve öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşayan 30 yaşındaki Madeleine Schmaltz'in cezası açıklandı.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre öğretmen Madeleine Schmaltz, 2019 yılında 16 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği için dördüncü derece cezai cinsel davranışla suçlandı.

Bu hafta bir yargıç, sürpriz bir karar verdi ve Hermantown Ortaokulu'nun eski beden eğitimi öğretmeni, suçlu olduğunu itiraf ettikten sonra denetimli gözetim altında hapis cezasına çarptırdı.

Yalnızca üç yıl ceza alan öğretmen, 2019 yılında yaşanan "ilişkisi" için özür diledi ve yanlış kararlar almasının nedeninin kişisel bunalımları olduğunu ileri sürdü.

Öğrenci ve öğretmenin uygunsuz ilişkisi, kurbanın ailesi ikilinin cinsel içerikli telefon konuşmasını duyduktan sonra ortaya çıkmıştı.

Meslekten men edilen eski öğretmenin, cinsel suçlu olarak kayıt yaptırması gerekecek ve mağdurla veya 18 yaşın altındaki herhangi bir kimseyle onaylanmamış herhangi bir temasına izin verilmeyecek.

Savunma avukatı Ryan Pacyga'ya göre, Schmaltz artık o bölgede yaşamıyor, internet üzerinden giysi satışı alanında çalışıyor ve düzenli olarak terapiye gidiyor.

 

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