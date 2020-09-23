Oktay: Komik ve nafile bir çaba

Oktay, Sakellaropoulou’nun, Meis Adası’na giderek askerleriyle şov yaptığını, hemen ardından Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ada’da Rum cumhuriyeti hükümranlığının kurulması ve Kıbrıs Türkü’nün varlığının sona erdirilmesini açık açık dile getiren Yunanistan ve onun cumhurbaşkanı, Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırganlığının arttığından bahsediyor” diye konuştu.

Oktay, “Irkçı ve faşist hayaller uğruna 1959-60 anlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs’taki ortaklık devletini yıkan ülke Yunanistan’dır. 15 Temmuz 1974’te Albaylar Cuntası’nın maşası Nikos Sampson’u Ada’ya yollayıp darbe yaptıran, üstüne ‘Helen cumhuriyeti’ ilan ettiren ve ırkçı bir yaklaşımla Kıbrıs Türk halkını yok etmek, siyasi iradesini ortadan kaldırmak için her türlü silahlı saldırıyı destekleyen Yunanistan’dır. Türkiye Kıbrıs’ta işgalci değil, tam aksine işgal ve ilhak girişimini engelleyen ülkedir.”