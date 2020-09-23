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23.09.2020 - 07:00 |

Oktay: Komik ve nafile bir çaba

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun Türkiye’ye yönelik “işgalci” ifadesini eleştirerek, “Kıbrıs meselesinin çözümü Yunanistan’ın Megalo İdea’sından vazgeçerek realiteye dönmesine bağlıdır. Durum böyleyken Yunan Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur” dedi.

Oktay: Komik ve nafile bir çaba

 

Oktay, Sakellaropoulou’nun, Meis Adası’na giderek askerleriyle şov yaptığını, hemen ardından Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini  hatırlatarak, “Ada’da Rum cumhuriyeti hükümranlığının kurulması ve Kıbrıs Türkü’nün varlığının sona erdirilmesini açık açık dile getiren Yunanistan ve onun cumhurbaşkanı, Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırganlığının arttığından bahsediyor” diye konuştu.

Oktay, “Irkçı ve faşist hayaller uğruna 1959-60 anlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs’taki ortaklık devletini yıkan ülke Yunanistan’dır. 15 Temmuz 1974’te Albaylar Cuntası’nın maşası Nikos Sampson’u Ada’ya yollayıp darbe yaptıran, üstüne ‘Helen cumhuriyeti’ ilan ettiren ve ırkçı bir yaklaşımla Kıbrıs Türk halkını yok etmek, siyasi iradesini ortadan kaldırmak için her türlü silahlı  saldırıyı destekleyen Yunanistan’dır. Türkiye Kıbrıs’ta işgalci değil, tam aksine işgal ve ilhak girişimini engelleyen ülkedir.”

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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