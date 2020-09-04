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04.09.2020 - 12:34 | | İHA

Okul ve eğlence merkezlerine saldıracaklardı!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) okullara, eğlence merkezlerine ve toplu alanlara saldırı hazırlığındaki 13 kişiye operasyon gerçekleştirerek olası bir saldırıyı önledi.

Okul ve eğlence merkezlerine saldıracaklardı!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından uzun süredir takip edilen bir gruba operasyon gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen kişilerin bağlı olduğu örgütler açıklanmazken, uzun süredir bu kişilerin internet hareketlerinin yanı sıra fiziki takip ile izlendiği belirtildi. FSB’den yapılan açıklamada uzun süredir takip edilen örgüt üyelerinin özellikle bazı mobil iletişim programları üzerinden haberleştiği ve yazışmalarda saldırı için son hazırlıklarını yaptığı görüşmelerin yer aldığı ifade edildi.

Örgüt üyelerinin okullara, toplu alanlara ve eğlence mekanlarına saldırı hedeflediği açıklandı. FSB, örgüt üyeleri saldırıya hazırlanırken farklı noktalara yapılan baskınlarla toplam 13 kişiyi yakaladı. Evlere ve örgüt hücrelerine düzenlenen operasyonda çok sayıda el yapımı bomba, tabancalar, suikast silahları ve bomba yapımında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 11'inin mobil program üzerinden saldırıyı planlayan kişiler olduğu, diğer 2'sinin de planlamaları koordine eden kişiler olduğu öğrenildi. Operasyonun ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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