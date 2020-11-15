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15.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ölen vârisin organları bağışlanacak

Ünlü bira markası Guinness’in 19 yaşındaki vârisi Honor Uloth’un İngiltere’nin Sussex kentindeki evlerinin havuzunda geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölen vârisin organları bağışlanacak

Aynı zamanda İrlandalı soylu bir aile olan Guinness ailesi, evlerinde verilen bir barbekü partisi sırasında Uloth’un havuzun dibinde baygın bulunduğunu ve yapılan soruşturma sonrası genç kızın havuzda bir kaza sonucu öldüğünün belirlendiğini ifade etti. Aile, omzu kırılan ve beyin hasarı meydana gelen Uloth’un organlarını bağışlamaya karar verdiklerini duyurdu.

Aile trajedisi

Honor Uloth’un dedesi Benjamin Guinness, bira imparatorluğunun 1962 - 1986 yılları arasında başkanlığını yapmıştı. Bira fabrikasını 1759’da kuran ve İrlanda’nın en zengin adamı olan Arthur Guinness’in ailesi tarih boyunca yaşadıkları bir dizi trajediyle de biliniyor. Guinness, 21 çocuk babası oldu ancak kendi ölümünden önce on çocuğunu kaybetti. Guinness’ın torunlarının çoğu alkolik oldu, yoksulluk içinde öldü veya akıl hastanelerinde kaldı. Daha sonra İngiliz Orta Doğu Bakanı olan Walter Guinness (Lord Moyne), 1944’te Mısır’ın başkenti Kahire’de Stern Gang terör örgütü tarafından öldürüldü. Leydi Henrietta Guinness ise Fransız Rivierası’ndaki bir araba kazasından sonra asla iyileşemedi ve 1978’de İtalya’da bir köprüden atladı. 4 yaşındaki Peter Guinness de aynı yıl bir araba kazasında öldü.

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