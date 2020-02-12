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12.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Onlara özel Susam Sokağı

Onlara özel Susam Sokağı

Bir döneme damgasını vuran çocuk programı Susam Sokağı, Ortadoğu’daki mülteci çocuklar için bu haftadan itibaren bölgesel çocuk kanalları ve YouTube’da yayınlanmaya başlayacak. Susam Atölyesi ile Uluslararası Kurtarma Komitesi’nin Arapça versiyonunu hazırladığı programın amacı, savaşın ve göçün çocuklarda bıraktığı olumsuz etkiyi iyileştirmek. Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak’taki mülteci çocuklara Arapça adı “Ahlan Simsim” (Hoşgeldin Susam) olarak sunulacak olan programda yeni yaratılan karakterler Basma, Jad ve Ma’zooza yer alacak.

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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