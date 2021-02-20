Önlem almazsan ‘Faucilenirsin!’

Fauci’nin soyadından türetilen terim ‘Fauci-ing’ Kovid-19 tedbirlerini yeterince ciddiye almayan biriyle sevgili olmayı/görüşmeyi reddetme ya da ilişkiyi bitirme anlamına geliyor. Eski ABD başkanı Donald Trump ile fikir çatışması yaşayan ve Kovid önlemleri konusunda ülkede sağduyunun sesi haline gelen Dr. Fauci, kullanılmaya başlanan bu terimle ilişkilerde de sağduyu sembolü olmuş oldu.