Önlem almazsan ‘Faucilenirsin!’

Fauci’nin soyadından türetilen terim ‘Fauci-ing’ Kovid-19 tedbirlerini yeterince ciddiye almayan biriyle sevgili olmayı/görüşmeyi reddetme ya da ilişkiyi bitirme anlamına geliyor. Eski ABD başkanı Donald Trump ile fikir çatışması yaşayan ve Kovid önlemleri konusunda ülkede sağduyunun sesi haline gelen Dr. Fauci, kullanılmaya başlanan bu terimle ilişkilerde de sağduyu sembolü olmuş oldu.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.