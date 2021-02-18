‘Onunla yuva kurduğuma pişmanım’

ABD’li ödüllü oyuncu Mia Farrow (76) ile ünlü yönetmen Woody Allen (85), 1982 - 1992 yılları arasında 12 yıl birlikte yaşadı. Birlikte 13 film çeken çiftin üç çocuğundan ikisi evlatlıktı. Çiftin evlatlık kızı Dylan Farrow, 2018’de yaptığı açıklamada, çocukluğunda Woody Allen’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Yönetmen, şimdi 35 yaşında olan Dylan Farrow’un iddiasını reddetse de suçlamalardan kurtulamadı! Taciz iddiası, galası 21 Şubat’ta yapılacak olan, ABD’li paralı televizyon kanal grubu HBO’nun yapımı “Allen v. Farrow” adlı belgesele de konu oldu.



Önceki gün yayımlanan fragmanıyla da dünyada ses getiren belgeselde, Mia Farrow’un Woody Allen’a yönelik suçlamaları da yer alıyor. 4’ü biyolojik 14 çocuğu olan oyuncu, fragmanda yönetmenin evlat edindikleri Dylan adlı kızlarına 1990’lı yıllarda cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüyor. İddialarını kanıtlamak için daha önce bilinmeyen videoları ve ses kayıtlarını da ortaya çıkaran Mia Farrow şunları anlattı: “Dylan bana Woody Allen’ın çocukken kendisinin cinsel bölgelerine zorla dokunduğunu söyledi. Ben Allen’dan hâlâ korkuyorum. Çünkü gerçeğe bağlılığı olmayan kişi her şeyi yapar. Hayattaki en büyük pişmanlığım, Woody Allen ile bir aile kurmuş olmaktır.”



‘Evlatlığıyla ilişkisini anlayınca ayrıldım’

Woody Allen, Mia Farrow’un evlat edindiği Güney Kore kökenli Soon-Yi Previn ile 1997’de evlendi. Evlilikleri devam eden Soon-Yi Previn (50) ile Woody Allen’ın iki çocuğu var. Mia Farrow, Woody Allen ile beraberliğini, evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile yakınlaştığını anladıktan sonra bitirdiğini açıkladı. Suçlamaları reddeden ve hakkında yasal işlem yapılmayan yönetmen ise Mia Farrow’un Soon-Yi Previn’i kıskandığı için Dylan’ı kendisine karşı kullandığını söylemişti. Dylan Farrow ise “4 Ağustos 1992’de 7 yaşımdayken annem Mia’nın kır evinde beni tavan arasına götüren Woody Allen’ın cinsel tacizine uğradım” iddiasını tekrarlıyor.