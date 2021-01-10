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10.01.2021 - 23:37 | | Independent Türkçe

Oraya saldırdılar! New York polisi şaşkına döndü...

New York Şehri Polis Teşkilatı'nın (New York City Police Depatment -NYPD) New York 102. bölge kurul toplantısında Zoom bağlantısına siber saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinin New York Eyalet Meclisi'ne seçilen Rajkumar olduğu düşünülüyor.

Oraya saldırdılar! New York polisi şaşkına döndü...

NYPD'nin 102. bölgesi New York eyaletinin Queens ilçesindeki Kew Gardens, Richmond Hill, Woodhaven ve Ozone Parkı'nın kuzey kısmındaki mahalleleri kapsıyor.

New York Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Güney Asya kökenli kadın olan Jenifer Rajkumar, mecliste bu bölgeleri temsil ediyor.

Rajkumar'ın da yer aldığı Zoom toplantısı başladıktan kısa süre sonra ekranda 8 adet pornografik fotoğraf göründü.

Konsey başkanı Simcha Waisman "Bu da nereden çıktı şimdi?" diye tepki gösterirken, Rajkumar ise soğukkanlılığını korumayı başararak toplantıya şöyle devam etti:

"Herkese selamlar. Burada olmaktan çok mutluyum. Şu anda bağlantı hacklenmiş görünüyor, kusura bakmayın. Biz gündemimize odaklanalım."

Çevrimiçi görüşmede yaklaşık 20 kişi bulunuyordu.

Konseyin yardımcı başkanı Sandra Datnarain, bağlantıda yaşanan tatsız olaydan ötürü Rajkumar'dan özür diledi.

NYPD Zoom görüşmesini hackleyen kişinin kimliğini ya da siber saldırının nedenini henüz tespit edemedi.

New York Post'a konuşan kaynaklar, saldırının Rajkumar'a yönelik düzenlenmiş olabileceğini belirtti.

Demokrat parti üyesi Rajkumar, geçen yıl temmuzdaki seçimlerde aynı partiye üye Michael Miller'ı yenerek 3 Kasım'da işbaşı yapmıştı.

NYPD sözcüsü, "Bu talihsiz olaydan sonra ileride yeniden böyle bir şey yaşanmaması için daha fazla güvenlik önlemi alacağız" dedi.

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