Ordu devreye girebilir

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4’üncü gününde de devam etti. ABD’nin farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği görüldü. İkiz şehirler olarak anılan Minneapolis ve St.Paul kentlerinde, protestoları kontrol etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buna rağmen bölgede yaşanan olayların ve eylemlerin önüne geçilemedi. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi. “Floyd için adalet”, “nefes alamıyorum” ve “polis şiddetine hayır” gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd’un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi. Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Eylemler başta Washington DC ve New York olmak üzere ülkenin birçok bölgesine yayıldı. Washington DC’de Beyaz Saray’ın önünde, New York’da ise Manhattan ve Brooklyn bölgesinde toplanan eylemciler Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etti. Washington DC’de düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Beyaz Saray giriş çıkışlara kapatıldı. Brooklyn’de göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Los Angeles, Atlanta, Denver ve Houston’da da olaylar çıktı. Los Angeles’ta iki polisin yakaladığı bir siyahiyi darp ettiği görüntüler şiddet olaylarını körükledi. Haber kanalı CNN’in Atlanta’da bulunan ana merkezine saldıran yüzlerce gösterici bina camlarını kırdı. Kentucky eyaletinin Louisville kentinde de devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci polisi protesto etti. Detroit kentinde protestocu kalabalığa bir arazi aracından açılan ateşte bir kişi

öldü. Ateş açan kişinin polis olmadığı açıklandı. Atlanta’da acil durum ilan edilirken bu kente de Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

Ali Çınar olayları yerinde izledi.

Eşi de boşanıyor

George Floyd’un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan polis memuru Derek Chauvin’in eşi, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu. Olayda üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanan Chauvin’in eşi Kellie Chauvin’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, “Müvekkilim bayan Kellie, Floyd’un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Derek Chauvin’le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kellie Chauvin’in boşanma başvurusunda, polis eşinin siyahi bir vatandaşın ölümüne sebep olmasını gerekçe gösterdiği belirtildi. Kellie Chauvin’in polis eşine boşanma davası açmasına sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi.

1992’den sonra bir ilk

Ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi. Kuzey Carolina’da Fort Bragg, New York’ta da Fort Drum’da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları istendi. Colorado’da Fort Carson, Kansas’ta Fort Riley’deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi.

Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper’e Minneapolis’teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi. Associated Press’in aktardığına göre, ABD’de ordu, 1992’de Los Angeles’ta Rodney King isimli vatandaşın polisler tarafından dövülmesi sonrası başlayan olaylarda göreve çağrılmasından bu yana ilk kez devreye giriyor.

Trump: Birlikler hemen intikal edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi. Floyd’un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını dile getiren Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd’un anısına saygısızlık yaptıklarını savundu.

Trump, “Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd’un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek” ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray önünde dün toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda “köpeklerle karşılanacaklarını” ve “Gizli Servis görevlilerinin” göstericileri hızlıca dağıtacağını söyledi.

Minneapolis’in Demokrat Belediye Başkanı’nı da eleştiren Trump, “Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir” dedi.

Her yerde yanık kokusu

Minneapolis Belediye Baskanı’nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağına önceki gece çok fazla uyan olmadığı belirtiliyor.

Protestocular tarafından yakılan bazı binalardan halen az da olsa duman tütüyor. Ağır yanık kokusu ise her yana yayılmış durumda. Kentte protestocular çöp kutularını yakarak sokağa barikat kurmuslar. Böylece polisin grubu dağıtmasını önlemeye çalışmış.

Kentin bazı mahallelerinde protestoculara ücretsiz yemek ve maske dağıtılıyor.

Sokaklarda büyük bir sessizlik var. Belirli bölgelerde dükkanlar, yağmaya engel olmak için girişlerini tahtalarla kapatmış.

Sokakta konuştuğumuz siyahi Amerikalılar, şehirdeki beyaz Amerikalıların kendilerine destek vermesinden ve protestolara katılmasından memnun olduklarını belirtti.

Konuştuğumuz protestocular, polisin 3. derece değil 1. derece cinayetten yargılanmasını, diğer 3 polisin de ivedilikle tutuklanmasını ve politikacıların artık dürüst davranmasını istiyor.

Şu an kentte 2 bin 500 kişilik güvenlik bölüğü görev yapıyor. Ancak yeterli olamadığı görülüyor. Kente 1.700 yeni ulusal muhafız gücü sevkedilmesi bekleniyor. Eyalet Valisi ise protestoculara “Evlerinize gidin” çağrısı yaptı.

Türk-Amerikan Derneği’nden tepki

Minnesota Türk-Amerikan Derneği Başkanı Aydın Durgunoğlu, yazılı bir açıklamayla olaya tepki gösterdi. Beyaz polislerin siyahi vatandaşlara karşı sert tepkilerinin, yıllardır Minnesota’de kanayan bir yara olduğunu, ten rengine göre trafikte kontrollerin sıkça yaşandığına dikkat çeken Durgunoğlu, George Floyd’un ölümünün bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

ABD’nin güncel politik ortamında ırkçı söylemlerin kolayca dile getirilmesinin bu cüreti teşvik ettiğini dile getiren Durgunoğlu, “Polislerin bir an önce yargı önüne çıkarılması toplumdaki yarayı iyileştirmenin ilk adımı. Son alınan haberlere gore George Floyd’un ölümüne sebep olan polisin tutuklanmasi biraz olsun yargıya olan inancı tazeleyebilir ve adaletin yerini bulması yolunda olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Minnesota’da yaşayan Türkler ve onların bir kısmını temsil eden olayları yakından takip ettiklerini belirten Durgunoğlu, “Aldığımız duyumlar, derneğimizdeki vatandaşlarımızın güvenliğinin yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.