Orduyu eleştiren Pakistanlı aktivist, Toronto'da ölü bulundu

2015'te Kanada'ya iltica başvurusunda bulunan Beluci'nin 20 Aralık Pazar günü kayıp olduğu bildirilmişti. Toronto polisine göre 37 yaşındaki aktivist en son saat 15.00 sularında kentin Queens Quay West bölgesindeki Bay Street'te görülmüştü. Yetkililer pazartesi günü Beluci'nin cesedini bulduklarını bildirirken, aktivistin ölüm nedeni ve hangi koşullarda hayatını kaybettiğine dair başka bilgi paylaşmadı.

Kız kardeşi Mehgenc Beluci salı günü BBC'ye verdiği röportajda, aktivistin ölümünün yalnızca aileleri için değil, aynı zamanda Belucistan'daki ulusal hareket için de bir trajedi olduğunu söyledi.

Haberde Beluci'nin hayatını kaybeden kardeşi için "Yurtdışına istediğinden değil, Pakistan'da aktivizmin açıkça yapılmasının imkansız hale gelmesi yüzünden çıktı" dediği aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü aktivistin ölümü üzerine derhal soruşturma başlatılmasını talep etti. İnsan hakları grubu paylaştığı tweet'te, "Aktivist Kerime Beluci'nin Kanada'nın Toronto kentinde ölümü derinden sarstı. Bu olay, derhal ve derinlemesine incelenmelidir. Failler idam cezasına başvurulmaksızın adalet karşısına çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Beluci 2016'da "Belucistan'ın Pakistan'dan bağımsızlığına yönelik kampanyaları" da içeren çalışmalarından ötürü "BBC'nin 2016'nın 100 Kadını" listesine girmişti.

Aktivist, Pakistan yönetiminin Belucistan'da tertiplediği kaçırmalar, zorla kaybolmalar ve diğer insan hakları ihlallerini sürekli olarak vurgulamak için sosyal medya hesaplarını kullanmıştı.

Beluci Öğrenciler Örgütü-Azad'ın başkanlığını da yapmış olan aktivist, Birleşmiş Milletler'de (BM) Pakistan'daki cinsiyet eşitsizliğini tartışırken de İslamabad'ı sert dille eleştirmişti.

Pakistan'a yönelik sert sözler sarf eden Beluci şöyle konuşmuştu: "Bir kadın erkek kardeşi tarafından namus adına öldürüldüğünde, İslami hukuku öldüren kişinin davayı babası ya da ailenin geri kalanıyla kapatmasına imkan tanıyor. Çoğu durumda aile katili affediyor, o da ceza almadan elini kolunu sallayarak serbest kalıyor. Ayrıca, bir erkeğin şahitliğine iki kadının şahitliği eş sayılıyor, tecavüz davalarının mağdur lehine sonuçlanma ihtimali daha düşük oluyor. Hukuk sistemindeki bu temel kusurların dışında, dini gruplar Belucistan'dakiler başta olmak üzere Pakistan genelinde kadınların özgürlüğüne yönelik saldırı başlattı."

Nisan ayında yaşanan bir başka olayda, Pakistanlı gazeteci ve Belucistan aktivisti Sacid Hüseyin sürgünde yaşadığı İsveç'te ölü bulunmuştu. Pakistan hükümetini açıkça eleştiren Hüseyin, Belucistan eyaletindeki insan hakları ihlallerini haberleştirdiği için ölüm tehditleri almasının ardından 2012'de ülkeyi terk etmişti ve bu yıl mart ayında kaybolmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe