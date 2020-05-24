24.05.2020 - 06:05 | | AA
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde corona virüs'ten ilk can kaybı
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) yeni tip corona virüs kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
OAC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son birkaç haftadır ülkede yayılmaya başlayan Kovid-19 salgınının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden kişi hakkında bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık, ülkede bugüne kadar 552 vaka kaydedildiğini ve 18 kişinin iyileştiği duyurdu.
'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.