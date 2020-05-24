Orta Afrika Cumhuriyeti’nde corona virüs'ten ilk can kaybı

OAC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son birkaç haftadır ülkede yayılmaya başlayan Kovid-19 salgınının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi hakkında bilgiye yer verilmedi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 552 vaka kaydedildiğini ve 18 kişinin iyileştiği duyurdu.