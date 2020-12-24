‘Ortak çalışmamız gereken konular var’

Telefola düzenlediği basın toplantısında, aralarında Milliyet’in de bulunduğu yayın kuruluşlarının sorularını yanıtlayan Rayburn, “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde birçok zorluk var. Ancak bu zorluklar ne olursa olsun, Dışişleri Bakanlığı’nda ve Amerikan hükümetinin başka birimlerindeki çalışanlar ile Suriye konusunda çalışan Türk meslektaşlarımız, mümkün olduğunca yapıcı bir işbirliği sürdürmeye çalışmanın, en zor zamanlarda bile her zaman bir iletişim kanalını açık tutmanın önemli olduğunu düşündük” dedi.

ABD ile Türkiye arasında “bazı zor zamanların” yaşandığına dikkat çeken Rayburn, bu sorunların üstesinden gelebildiklerinin altını çizerek, iki ülke arasında “çıkarlarının örtüştüğü pek çok yol” bulunduğu kaydetti.

Türkiye’nin Suriye’ye ulaştırılacak insani yardımlar için bir merkez olduğunu hatırlatan Rayburn, Türkiye’nin İdlib’de güvenliği sağlamak amacıyla yapmış olduğu çalışmalar devam ettiği sürece ABD yönetiminin Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı. ABD ile Türkiye’nin işbirliği yapabileceği bir çok alan olduğunun altını çizen Rayburn, “Her zaman üzerinde çalışmamız gereken ciddi zorluklar varken bile, bunu olabildiğince yapıcı tutmaya çalışıyoruz. Suriye dosyasının bazı kısımlarında, gerilimi azaltmak için üzerinde çalışmamız gereken konular var” diyerek ABD ile Türkiye arasında ilişkilerin yumuşayabileceğinin sinyalini de verdi. Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı ev sahipliğini de hatırlatan Rayburn, ABD ve müttefiklerinin Ankaya’ya bu konudaki desteğine de vurgu yaptı.