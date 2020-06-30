Ortaklar arasında ilhak gerilimi sürüyor

Haaretz gazetesinin haberine göre partisi Likud’un toplantısında konuşan Netanyahu, “ilhak” planının hayata geçirilmesi için İsrail’deki ABD’li yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti, “Bu görüşmeleri ayrı şekilde yürütüyoruz. Bu konu (ilhak) Mavi-Beyaz’a (Benny Gantz’ın liderliğindeki parti) bağlı değil, onlar (Mavi-Beyaz) bu konuda faktör bile değil” ifadelerini kullandı. Yerel basın, Gantz’ın, “ilhak” planını görüşmek üzere İsrail’e gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile dün sabah yaptığı görüşmede, 1 Temmuz’un “ilhak” için belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını söylediğini aktarmıştı.

BM’den uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak planlarının “yasa dışı” olduğunu bildirdi. Bachelet, yaptığı açıklamada, İsrail’in ilhak planlarının durdurulması gerektiğini belirterek, planın, Filistinlilerin insan hakları üzerinde yıkıcı etkisi olacağını ifade etti. İsrail’in ilhak planlarını “yasa dışı” olarak nitelendiren Bachelet ilhakın sonuçlarının öngörülemeyeceğine dikkati çekerek, bunun sadece Filistinliler için değil İsrailliler ve bölge için de yıkıcı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.