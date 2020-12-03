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03.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Otomatik silahlı soyguncularla çatışma

Brezilya Criciuma’da 30 soyguncu 20 araçla gelip banka soydu.

Otomatik silahlı soyguncularla çatışma

Ardından birçok aracı ateşe verip, insanları rehin alan soyguncular, polislerle çatıştı. Çatışmada helikopter düşürme kapasitesi olan silahlar kullandılar. İki kişi yaralanırken, kaçan soyguncuların taşıdığı kasadan düşen ve 1.2 milyon TL’ye denk gelen paraları halk topladı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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