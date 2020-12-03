Otomatik silahlı soyguncularla çatışma

Ardından birçok aracı ateşe verip, insanları rehin alan soyguncular, polislerle çatıştı. Çatışmada helikopter düşürme kapasitesi olan silahlar kullandılar. İki kişi yaralanırken, kaçan soyguncuların taşıdığı kasadan düşen ve 1.2 milyon TL’ye denk gelen paraları halk topladı.



