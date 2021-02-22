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22.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Otomobil uçar gider

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın (26) ‘Rolls Royce’ marka özel tasarım fütüristik otomobilini 3 yıllık yapım sürecinin ardından teslim alırken çekilen video sosyal medyada paylaşıldı.

Otomobil uçar gider

Araçların özelleştirilmesine odaklanan bir otomobil yapım atölyesi olan West Coast Customs’ın Youtube kanalında paylaşılan videoda Justin Bieber’ın ‘uzay aracını’ andıran otomobilini ilk kez gördüğünde sevinçten ağladığı görülüyor. Şarkıcının hayali olan özel tasarım otomobilin değerinin yaklaşık 75 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Tasarım için Rolls Royce’un ilk vizyon aracı olan Rolls Royce 103ex’ten ilham alındı ve atölye tasarımı otomobilin Wraith modeliyle birleştirdi. Aracın yolda ‘uçuyormuş’ izlenimi vermesi için lastik kısımlarının gizlenmesi dikkati çekti.

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