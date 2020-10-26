Oxford aşısından iyi haber!

Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca’yla birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk test sonuçları, aşı adayının büyük risk altındaki yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösterdi.

AP’nin Financial Times’tan aktardığına göre araştırmacılar, aşının ileri yaş gruplarında koruyucu antikorların ve T hücrelerinin üretimini tetiklediğini keşfetti.

Çalışma, söz konusu aşı adayının yaşlıların Kovid-19’u şiddetli geçirmesini veya virüs nedeniyle ölmesini engelleyeceğine dair kanıt arayan araştırmacıları cesaretlendirdi.

Bulgular, Temmuz ayında yayımlanan ve aşının 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde "güçlü bağışıklık tepkileri" oluşturduğunu gösteren verileri yansıtıyor.

Öte yandan immünojenisite testleri ismi verilen bu testlerin pozitif sonuç vermesi, aşının yaşlılarda mutlaka güvenli ve etkili olacağı anlamına da gelmiyor.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliği, Kovid-19’a yönelik aşı geliştirme yarışında öncü olarak görülüyor.

Söz konusu bulguların ayrıntılarının, kısa süre içinde ismi verilmeyen bir tıp dergisinde yayımlanması bekleniyor.



Kaynak: Independent Türkçe