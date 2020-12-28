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28.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Oy kuyruğunda ‘kılıflı’ bekleyiş

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde Dana Clark, 18 aylık oğlu Mason ile birlikte 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için Ekim ayında yapılan erken oylama işlemine katılmak amacıyla sırada beklerken koronavirüse karşı kullandığı koruyucu kılıfla dikkat çekmişti.

Oy kuyruğunda ‘kılıflı’ bekleyiş

Sırada bulunanlardan kaç kişinin maske takacağını bilmediğinden ve çocuğunun maskesi olmadığından bu kılıfı taktığını belirten Clark, ayrıca öğretmen olması nedeniyle öğrencilerini koronavirüsten korumak amacıyla böyle bir yönteme başvurduğunu söylemişti.

 

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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