Oy kuyruğunda ‘kılıflı’ bekleyiş

Sırada bulunanlardan kaç kişinin maske takacağını bilmediğinden ve çocuğunun maskesi olmadığından bu kılıfı taktığını belirten Clark, ayrıca öğretmen olması nedeniyle öğrencilerini koronavirüsten korumak amacıyla böyle bir yönteme başvurduğunu söylemişti.