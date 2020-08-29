29.08.2020 - 07:00 |
Oyuncağı bile servet
İngiliz ajan film serisi “James Bond”ta yer alan otomobil devi Aston Martin’in ikonik DB5 modelinin çocuklar için oyuncak versiyonu üretildi.
İlk olarak 1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger (Altın Parmak) filminde yer alan ve en ünlü James Bond otomobili olan aracın oyuncağının elektrikli olduğu belirtildi. 10 kilowatt pil ve maksimum 80 kilometre saatlik hıza sahip oyuncak otomobilin fiyatının 54 bin sterlin (526 bin lira) olduğu açıklandı. Öte yandan, bu fiyatın otomobilin 1960’lardaki piyasa değerinden 10 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
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