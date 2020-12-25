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25.12.2020 - 16:01 | | İHA

Pakistan’da bankada patlama

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir bankada patlama meydana geldi. Pakistan polisi, yaşanan patlamada ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Pakistan’da bankada patlama

Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde bir bankada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, patlamada bankanın hasar gördüğünü fakat can kabının olmadığını açıkladı. Kıdemli Başkomiser Murtaza Tabassum, patlamanın bankanın içinde gerçekleştiğini ifade ederek, patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede bulunan bir araç ve motosikletin hasar gördüğünü aktardı. Patlamanın nedenini belirlemek için olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildiğini belirten Tabassum, ölü ve yaralı olmadığını belirtti.

Karaçi’de çarşamba günü de bir buz fabrikasında büyük bir patlama yaşanmış, olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralanmıştı.

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradıAksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.
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