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23.11.2020 - 15:16 | | İHA

Pakistan’da can kabı sayısında rekor!

Pakistan’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu salgının başlangıcından bu yana günlük ölü sayısında rekor kırıldı.

Pakistan’da can kabı sayısında rekor!

Pakistan’da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısında rekor kırıldı. Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 7 bin 696’ya yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 2 bin 756 vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 376 bin 929 oldu.

Pakistan Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, ülkede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tüm okulların 10 Ocak 2021'e kadar kapalı kalacağını açıkladı. Salgının kontrol altına alınması amacıyla, sinema ve tiyatroların kapatılması, kapalı mekanlardaki düğünler ile halka açık toplantıların yasaklanması gibi kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu.

Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde hastanelerinin yoğun bakım servislerindeki yatakların yarısının dolduğu ve durumun endişe verici olduğu belirtildi. Şehirdeki en az 5 hastanenin hasta kabul edemediği ve hastaları başka hastanelere sevk ettiği öğrenildi.

Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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