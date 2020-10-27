Pakistan'da medreseye bombalı saldırı

Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bir medreseye düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

BBC'ye konuşan medresedeki bir yetkili, hayatını kaybedenler arasında çeşitli yaş gruplarından çocukların da olduğunu söyledi. Bir başka yetkili ise iki öğretmenin de yaralandığını belirtti.

Sabah yerel saatle 08:30'da düzenlenen ve onlarca kişinin de yaralandığı saldırıyı üstlenen olmadı. Saldırıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında sınıfta yaklaşık 60 kişinin olduğu bildiriliyor.

Bir görgü tanığı polise, patlama öncesi bir kişiyi, patlayıcılarla dolu bir çantayla medreseye girerken gördüğünü söyledi.

Afganistan sınırındaki Peşaver kenti, Pakistan'da Taliban'ın isyanı sırasında en büyük şiddet olaylarından bazılarına sahne olmuştu.

Peşaver'de 6 yıl önce silahlı kişilerin bir askeri okula düzenledikleri baskında 150'den fazla kişi ölmüştü.