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08.08.2020 - 15:01 | | İHA

Pakistan’da muson yağışlarında bilanço artıyor

Pakistan’da etkili olan muson yağışlarında 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da muson yağışlarında bilanço artıyor

Pakistan’da etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oluyor. Pakistan genelinde, 15 kişinin muson yağışları nedeniyle hayatını kaybetti. Karaçi’de 10, Sind eyaletinde 2, Belucistan eyaletinde ise 3 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış nedeniyle, sokaklar su altında kaldı. Pakistan halkının evlerinde mahsur kaldığı ülkede, elektrik kesintileri yaşanıyor.

Temmuz ayında etkili olan muson yağışları sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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