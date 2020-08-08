08.08.2020 - 15:01 | | İHA
Pakistan’da muson yağışlarında bilanço artıyor
Pakistan’da etkili olan muson yağışlarında 15 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’da etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oluyor. Pakistan genelinde, 15 kişinin muson yağışları nedeniyle hayatını kaybetti. Karaçi’de 10, Sind eyaletinde 2, Belucistan eyaletinde ise 3 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış nedeniyle, sokaklar su altında kaldı. Pakistan halkının evlerinde mahsur kaldığı ülkede, elektrik kesintileri yaşanıyor.
Temmuz ayında etkili olan muson yağışları sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladıMERSİN'in Tarsus ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına farklı açılardan yansıdı.