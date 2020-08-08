Pakistan’da muson yağışlarında bilanço artıyor

Pakistan’da etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oluyor. Pakistan genelinde, 15 kişinin muson yağışları nedeniyle hayatını kaybetti. Karaçi’de 10, Sind eyaletinde 2, Belucistan eyaletinde ise 3 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış nedeniyle, sokaklar su altında kaldı. Pakistan halkının evlerinde mahsur kaldığı ülkede, elektrik kesintileri yaşanıyor.



Temmuz ayında etkili olan muson yağışları sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.