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31.01.2021 - 17:02 | | İHA

Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir fırında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan'nın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir fırında doğalgaz boru hattındaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Patlama nedeniyle yakındaki bir evde yangın çıktığı öğrenildi. Patlamanın şiddetiyle fırının duvarları yıkılırken, pencereleri de havaya uçtu. Çevredeki araçlar da zarar gördü.

    Ölümden mucize kurtuluş kameradaHindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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