Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan'nın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir fırında doğalgaz boru hattındaki kaçak nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Patlama nedeniyle yakındaki bir evde yangın çıktığı öğrenildi. Patlamanın şiddetiyle fırının duvarları yıkılırken, pencereleri de havaya uçtu. Çevredeki araçlar da zarar gördü.