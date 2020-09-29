29.09.2020 - 14:32 | | İHA
Pakistan’da patlama: 5 ölü 2 yaralı
Pahtunhva eyaletindeki Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Nowshera kentinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis gerekli incelemeleri yaparak olay ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Bölge Polis Memuru Najamal Hassan yaptığı açıklamada, patlamanın Kabil Nehri kıyısındaki bir Pazar yerinde meydana geldiğini söyledi. "Bazı insanlar nehir kenarındaki hurda malzeme topluyorlardı. Hurdaların arasında patlayıcı maddeler bulunuyordu. O maddeler patladı" ifadelerini kullandı.
Bünyamin Sürmeli'den İstanbul için yağış uyarısıKentin birçok noktasında şiddetli yağış ve dolu yağışı meydana geldi, yağışlar ne kadar devam edecek? CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli son gelişmeleri değerlendirdi. Bünyamin Sürmeli, "Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek. Beklenenin de biraz daha ötesinde" dedi.