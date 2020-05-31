31.05.2020 - 17:52 | | İHA
Katliam gibi kaza: 9 ölü, 28 yaralı
Pakistan'ın Khanewal bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Khanewal bölgesi Pull Rango yakınlarında bir yolcu otobüsü, şoförün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Otobüsün Lahor kentinden Multan'a seyir halinde olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerinde ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki! "Bazı kendini bilmezler fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyor"Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Son günlerde bazı kendini bilmezler fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyor. Bunlar inanın dört dörtlük cahil cühela. Sorun bunlara fethin manası nedir bilmezler. Fetih açmaktır, fetih gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunlar bunu bilmezler" dedi.