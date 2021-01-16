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16.01.2021 - 18:20 | | AA

Pakistan'dan flaş aşı kararı! Onay verdi

Pakistan, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil durumlarda kullanılmasını onayladı.

Pakistan'dan flaş aşı kararı! Onay verdi

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verildiğini ve aşının artık ülkede kullanılabileceğini söyledi.

Sultan'ın açıklaması, ülkede aşı tartışmaları devam ederken geldi.

Sindh eyaleti Sağlık ve Toplum Refahı Bakanı Azra Fazal Pechuho, Karaçi'de yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin Kovid-19 aşısı alma konusunda "tembel" olduğunu belirterek, Pakistan'ın aşılamaya en geç başlayan ülkeler arasında yer alabileceği uyarısında bulundu.

Pechuho, federal hükümete, eyaletlere kendi aşılarını tedarik etmeleri konusunda izin verme çağrısı yaptı.

Pakistan'da hükümet, şubatın ilk haftasında Çinli Sinopharm firmasının 1,1 milyon doz aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığı kaydedilmişti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 516 bini geçmiş, virüs nedeniyle 10 bin 900'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

 

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