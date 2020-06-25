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25.06.2020 - 09:25 | | İHA

Panama’da Sağlık Bakanı görevden alındı

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede başarısız bulunan Sağlık Bakanı Rosario Turner’ı görevden aldığını açıkladı.

Panama’da Sağlık Bakanı görevden alındı

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, Sağlık Bakanı'nın görevden alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Teşekkürler Rosario Turner. Covid-19'a karşı bu savaşta bize sorumluluk ve bağlılık konusunda rehberlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Luis Sucre'yi yeni Sağlık Bakanı olarak atadım. Olağanüstü çalışmalarınıza devam edeceğinizden eminiz" ifadelerini kullandı.

Ardından başkanlık sarayında yaptığı açıklamada Cortizo, "Ülkemiz Dr. Rosario Turner'ın gerçekleştirdiği olağanüstü çalışmalara çok şey borçlu. Pandemi, yalnızca duruma göre her gün saflarımıza yeni katılan ekiplerin yenilenmesi ile karşılaşabilecek bir maraton" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI DIŞINDA İKİ BAKANLIKTA DAHA DEĞİŞİME GİTTİ

Ayrıca Cortizo, Rogelio Paredes’i, Ines Samudio’nun yerine Konut ve Arazi Yönetimi Bakanı olarak atadığını, Maria Ines Castillo’yu da Markova Concepcion’un yerine Sosyal Kalkınma Bakanlığı’na getirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çarşamba günü yayınlanan son raporuna göre, Panama’da Covid-19’a bağlı olarak 521 kişi hayatını kaybetti. 26 bin 752 kişi ise teyit edilen hasta sayısı olarak açıklandı.

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