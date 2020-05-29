Pandemi 86 milyon çocuğu yoksulluğa itti

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan Kovid-19 salgını bireysel hayatların yanı sıra ülkelerin ekonomilerinde de büyük bir yıkıma yol açtı. Milyonlarca insanı işsiz bırakan, sağlık sistemlerini çökerten salgın döneminde en büyük darbeyi yine yokluk ve yoksulluk içinde yaşayan çocuklar alacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfı’nın (Save the Children) ortak yürüttüğü çalışmada, 2020 yılı sonunda Kovid-19’un yol açtığı ekonomik yıkım nedeniyle yoksul evlerde yaşayan çocukların sayısının 86 milyon artışla 672 milyona çıkabileceği uyarısı yapıldı. Çalışmada pandemi döneminde yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı yüzde 15 oranında arttı. Bu çocukların neredeyse üçte ikisinin yaşadığı Sahra Altı Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 44, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 22 oranında bir artış öngörüldüğü kaydedildi.

Yoksun, yoksul

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, tüm dünyada ailelerin kaynaklarını tüketen, eşi benzeri görülmemiş bir sosyoekonomik krizi tetikleyen pandemiyle birlikte ailelerin yaşadığı finansal sıkıntının yoğunluğu ve ölçeği, çocuk yoksulluğunu azaltmada yıllardır süren ilerlemenin geriye çekilecegini söyledi. Fore, çocukların zaruri hizmetlerden yoksun kalacağının işaretini veriyor. Ortak eyleme geçilmezse kıt kanaat geçinen aileler yoksulluğa itilebilir, çok yoksul aileler on yıllardır görülmeyen seviyelerde mahrumiyetle karşı karşıya kalabilir” uyarısı yaptı. Çocukları Kurtarın Vakfı’nın Üst Yöneticisi Inger Ashing de çalışmalarının dünyaya bir uyarı işareti olması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklar için yoksulluk kaçınılmaz değildir” dedi.

Kovid-19’un yoksul evlerdeki çocuklara etkisinin hafifletilmesi amacıyla nakit ve gıda yardımları dahil geniş kapsamlı ve ivedi sosyal koruma sistemleri ve programlarının hayata geçirilmesi çağrısında da bulunuldu.

6 gençten 1’i işsiz

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kovid-19 salgınında dünya çapında ortalama 6 genç çalışandan 1’inin işsiz kaldığını açıkladı.

ILO, pandeminin meslekler üzerindeki etkisi hakkında yayımladığı raporunun dördüncü baskısında, salgın nedeniyle 305 milyon tam zamanlı işin kaybedildiğini belirtti. ILO’nun açıkladığı verilere göre, dünya çapında istiham edilen 178 milyon genç işçinin yüzde 40’tan fazlası gıda ya da konaklama gibi salgının vurduğu hizmet sektörlerinde çalışıyordu.

Yetkili mercilere, iş yeri güvenliğini artırma ve insanların daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlerine geri dönmelerine yardımcı olabilecek kovid-19 test ve izleme önlemlerini uygulamaya koyma çağrısı yapıldı. ILO Genel Direktörü Guy Ryder, özellikle 15-28 yaş arasındaki gençlerin tehlike altında olduğunu vurguladı.

Kuruluş, istihdam oranının zaten 2008 ekonomik krizi öncesi dönemin altında olduğunu ve gençlerin diğer yaş kategorilerine göre daha tehlikeli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Daha sert önlemler gündemde

Yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının artması üzerine Güney Kore’de sağlık yetkilileri daha sert sosyal mesafe önlemleri almayı planladıklarını söyledi. Son 24 saatte ülkede 79 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, son iki ayda görülen en yüksek günlük yeni vaka sayısı oldu.

Vakaların çoğunun, Seul’un dış mahallerindeki iki depodan çıktığı anlaşıldı. Bu iki depo da Güney Kore’nin en büyük e-ticaret şirketi Coupang’a ait. Dağıtım merkezinin yaklaşık 4000 çalışanına test yapıldı ve karantinaya alındı. Ülke genelindeki 560’tan fazla okul açıldıktan birkaç gün sonra kapandı ve yine uzaktan eğitime devam kararı alındı.

Güney Kore’de sosyal mesafe kuralları gevşetilmiş, müzeler kiliseler yeniden açılmıştı. Ülkedeki temas takip ve test sistemi salgınla mücadelede örnek gösteriliyordu. Güney Kore’de can kaybı 270’in altında kaldı.

Yanlışlıkla taburcu edildi

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık 1700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı. Öte yandan, taburcu edilen hasta sayısının başlarda 200-300 civarı olduğu, ancak gerçek rakamın daha sonra açığa çıktığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinde ‘bebek patlaması’

Sibirya’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki aydan uzun süredir ziyaretçilere kapalı olan Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi’nde “bebek patlaması” yaşanıyor. Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi’nde, nadir görülen Mısır kazları, geyikler, lamalar ve başlıklı maymunların normalden daha fazla doğum yaptığı açıklandı. Hayvanat Bahçesi Direktörü Andrei Gorban, “Bebek patlamasına bakılırsa, karantina bizim için çok iyi oldu: Çünkü şu an çok sayıda ilginç ve güzel bebek hayvanlarımız var” dedi. Ancak Gorban, ziyaretçilerin yokluğunun bazı hayvan türleri arasında stresi azaltıp çiftleşmeyi teşvik etmekle beraber, bazı hayvanların kafalarının karıştığını ve davranışlarının değiştiğini anlattı.

Gorban, “Hayvanların birçoğu da endişeli çünkü etraflarında ne olup bittiğini anlamıyorlar. Gözlerinden, bir tür beklenti içinde oldukları anlaşılıyor” dedi. Gorban’a göre hayvanat bahçesindeki develer insanları en çok özleyen hayvanlar arasında yer alıyor.

‘14 milyon kişi aç kalabilir’

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Kovid-19 salgınının merkez üssü haline gelen Güney Amerika’da 14 milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. WFP’nin son tahminine göre, bölgede 2019’da 3.4 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. Ancak salgının da etkisiyle bu rakam Latin Amerika’da 2020’de dört kattan daha fazla yükseliş kaydetti. Dünya Gıda Programı Latin Amerika ve Karayipler Bölge Direktörü Miguel Barreto, “Çok karmaşık bir aşamaya giriyoruz. Buna açlık salgını diyoruz” dedi.

Mekke’de aşamalı normalleşme

Suudi Arabistan yönetimi, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla pazar gününden itibaren Mekke’de uygulanacak “iki aşamalı normalleşme planını” açıkladı. İlk aşamanın üç hafta süreceğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, ilk aşamada Mekke’ye giriş çıkışlara izin verileceğini duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Haram’da cuma namazı başta olmak üzere cemaat namazlarının mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi. İkinci aşamaya 21 Haziran’dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda da 06.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği kaydedildi.