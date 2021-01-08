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08.01.2021 - 13:55 | | DHA

Pandemi hastanesinin otoparkında dev çukur oluştu!

İtalya’nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer, çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte ve 50 metre genişlikte olduğunu belirtti.

Napoli kenti doğusunda koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi’nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi. Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı. Hastanede tedavi altında olanların yakınlardaki başka hastanelere nakledildiği bildirildi.

Akaryakıt istasyonu görevlileri alevler içinde kaldı!Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
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