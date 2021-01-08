Pandemi hastanesinin otoparkında dev çukur oluştu!

Napoli kenti doğusunda koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi’nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi. Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı. Hastanede tedavi altında olanların yakınlardaki başka hastanelere nakledildiği bildirildi.