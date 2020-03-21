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21.03.2020 - 09:11 | | AA

Papua Yeni Gine’de ilk Covid-19 vakası görüldü

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Papua Yeni Gine’de ilk Covid-19 vakası görüldü

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

 

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