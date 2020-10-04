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04.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Pastırma sıcakları geliyor

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkenin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları geliyor

Bugünden itibaren 8 Ekim’e kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle: Ankara 27, İstanbul 28 - 33, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31. Öte yandan Türkiye’de geçen ay yağışların yüzde 57 azaldığı bildirildi. 

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