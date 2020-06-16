Pekin’de ikinci dalga paniği! 11 mahalle karantina altında

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 8 milyonu geçti. 436 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’u yenenlerin sayısı da 4.1 milyonun üzerine çıktı. Çin’de hayatın normale döndüğü düşünülürken başkent Pekin’de vaka sayıları son ayın en yüksek seviyelerinde artmaya devam ediyor. Pekin’de yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Avrupa versiyonu

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36’sı başkent Pekin’de görüldü. Başkentte tespit edilen vakaların tamamı yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde karantina tedbirleri alındı. Pazarı kapatıp, tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya aldı. Yakın zamanda pazarı ziyaret eden herkesin kendini 2 hafta karantinaya alması istendi, pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceği belirtildi. Vaka sayısındaki artış nedeniyle aşamalı olarak açılan okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ertelendi. Kent genelinde sosyal mesafe tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu. Yetkililer, yeni vakaların Kovid-19’un Avrupa’da görülen mutasyonuna benzediğini belirtirken, virüsün kişiler yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor. Tüm restoranlara, “ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme” talimatı verildi.

DSÖ: Araştırıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de tespit edilen yeni vakalara ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus, “Geçen hafta Çin, 50 gün tek vakanın görülmediği Pekin şehrinde yeni bir vaka dizisi rapor etti. An itibarıyla 100’den fazla yeni vaka teyit edildi. Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor” diye konuştu. Afrika, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çeken Ghebreyesus, salgını kontrol altına almış ülkelerin dahi ikinci bir dalga için “uyanık olması” gerektiğinin altını çizdi.

Disneyland açılıyor

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde, sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetilmesiyle kentteki Disneyland’ın perşembe gününden itibaren kapılarını açacağı bildirildi. Ocak ayından bu yana kapalı olan tema parkına ziyaretçilerin maske ve sağlık belgesiyle kabul edileceği, park içinde sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanacağı kaydedildi. Çin ana karasında bugüne dek 83 bin 181 vaka görülürken, 4634 kişi hayatını kaybetti. Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde 110, Makau Özel İdare Bölgesi’nde 45 vaka tespit edilirken, Hong Kong’da 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gevşemenin adı izdiham oldu





Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için çok sayıda ülke sert önlemler aldı. Mayıs ayından bu yana Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke tedbirleri gevşetti. Bu ülkelerden biri de salgının ilk etkisini göstermeye başladığında “sürü bağışıklığı” yöntemini benimseyen İngiltere oldu. Kovid-19 salgınında 42 bine yakın kişinin can verdiği İngiltere’de 3 aydan bu yana kapalı olan mağazalar, hayvanat bahçeleri ve ibadet yerleri açıldı. Gevşemeyle birlikte neredeyse İngiltere’nin tüm kentlerinde mağazalar uzun kuyruklar oluştu, Sosyal mesafe kuralı ve kapalı yerlerde maske takma zorunluluğunun bulunduğu ülkede, bazı mağazaların stokları tüketmek için uyguladığı yüzde 707e varan indirim kampanyaları izdihamın yaşanmasının başlıca nedeni oldu. Çok sayıda insan sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sırada bekledi. Kuzey İrlanda’da da işletmeler ve mağazalar geçen cuma günü açılırken, İskoçya ve Galler’de ise mağazaların ne zaman açılacağına dair bir karar alınmadı.

İtalya’da normale dönüşte yeni aşama

Avrupa’da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya, 10 Mart’ta başlayan sıkı karantina tedbirlerini kademeli şekilde gevşetmeyi sürdürüyor. Bölgesel ve yerel yönetimlerin izni doğrultusunda, bahis salonlarından, sağlıklı yaşam merkezi ve kaplıcalara kadar, sinema, tiyatro, konser salonları, sosyal kültür merkezleri ve çocuklar için yaz etüt çalışmalarının yapılabildiği yerler dünden itibaren yeniden faaliyete geçti. Ülkede kongre ve fuar merkezleri ise 14 Temmuz’a kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İSYAN DALGASI

Almanya’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gösterilerini erteleyen iklim değişikliğine karşı etkin mücadele talep eden küresel Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) hareketi aktivistleri gösterilerine yeniden başladı. Berlin’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde dün hükümetin iklim politikalarını protesto etti. Aktivistlerin gösterileri “İsyan Dalgası” sloganıyla Almanya’nın değişik kentlerinde 21 Haziran’a kadar sürecek.

Afrika’da salgın hız kesmedi

Afrika’da Kovid-19 görülen kişi sayısı 242 bini geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 6464’a yükseldi. Kıtada şimdiye kadar 109 bin 977 kişi de hastalığı yendi. Güney Afrika ülkeleri, toplam 73 bin 636 vaka sayısıyla tüm bölgeler içinde salgının en fazla görüldüğü yer oldu. Kuzey Afrika’da 67 bin 607, Batı Afrika’da 51 bin 267, Doğu Afrika’da 26 bin 661 ve Orta Afrika’da 22 bin 935 vaka görüldü. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler 70 bin 38 vakayla Güney Afrika ve 44 bin 598 vakayla Mısır oldu. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır’da 1575’e, Güney Afrika’da 1480’e, Cezayir’de 767’ye, Sudan’da 459’a, Nijerya’da 420’ye, Kamerun’da 214’e ve Fas’ta 212’ye çıktı.- AA

FDA’dan o ilaca ‘faydasız’ kararı

ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını “faydasız” olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. FDA’dan yapılan yazılı açıklamada, “Büyük kliniklerde yapılan araştırmalardan elde edilen yeni bilgileri inceledikten sonra, ajans önerilen doz rejimlerinin antiviral etki yaratma olasılığının düşük olduğuna inanıyor” ifadesi kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının “güvenlik endişeleri” nedeniyle askıya alındığını bildirmişti.

Çin’de hükümete ilk dava

Çin hükümetine ilk salgın davası 50 yaşındaki Zhang Hai’dan geldi. Vuhan’da ocak ayında 76 yaşındaki gazi babasını kalça kemiği kırığı nedeniyle hastaneye yatırdıktan bir hafta sonra salgına kurban veren Zhang Hai, virüsün gizlendiği gerekçesiyle dava açtı. Geç verilen babasının emekli maaşı, cenaze masrafları ve resmi bir özür sağlamak için yetkililerden ve hastaneden 2 milyon yuan (1.8 milyon TL) talep etti. Zhang, Çin’de gözaltına alındıktan sonra ABD’ye sığınma talebinde bulundu.