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03.12.2020 - 07:00 |

Pfizer/BioNTech aşısına ilk onay İngiltere’den

İngiltere hükümeti, Amerikan ilaç firması Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşının kullanımını onayladı.

Pfizer/BioNTech aşısına ilk onay İngiltere’den

Onay kararı, İngiltere’de ilaç ve tedavilere onay veren İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) tavsiyesinin ardından geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşının gelecek haftadan itibaren İngiltere’de kullanıma sunulacağını kaydetti. Bu kararla Mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayına onay veren ilk ülke İngiltere oldu. Sağlık Bakanı Matt Hancock, 50 hastanenin aşıyı yapmaya hazır şekilde dozları beklediğini açıkladı.

Bakımevlerinde kalanlar, sağlık personelleri, yaşlılar ve klinik olarak aşırı derecede savunmasız olanların aşılamada öncelikli grup içinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. İngiltere’ye, Pfizer/BioNTech aşısından sipariş ettiği 40 milyon dozdan 10 milyonunun bu yıl verileceği açıklanmıştı.

İngiltere’nin aşıyı onaylayan ilk ülke olmasının perde arkasında, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının bulunduğu yorumları yapılıyor. İngiltere’de bir ilacın veya aşının onaylanması, kısa süre öncesine kadar merkezi de Londra’da bulunan Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) tabiydi. Ancak İngiltere hükümeti, Brexit sürecinin tamamlanmamasına rağmen, Kovid-19 sürecinde acil onay yetkisini kendi ajansı MHRA’ya veren bir yasa çıkarmıştı. Aşının bu yolla hızla onaylanmasının, Brexit’in en ateşli savunucularından biri olan Başbakan Boris Johnson’ın hanesine siyasi bir zafer olarak yazılması bekleniyor.

AB’den tepki

İngiltere’nin Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımını onaylaması, Avrupa’da “sorunlu” olarak karşılandı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kendilerinin daha uzun süren onay sürecinin daha güvenli olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Açıklamada, kendi süreçlerinin, İngiltere’nin tercih ettiği acil kullanım onayına kıyasla daha fazla kanıtın incelenmesi ve daha fazla kontrolün yapılması sonucunda sonuçlanacağı belirtildi. Almanya’da Hıristiyan Demokratlar partisi üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Peter Liese de onay sürecinin “aceleye getirildiğini” savundu.

2-8 derecede taşınabilecek

Türk asıllı Alman bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurduğu Almanya merkezli BioNTech’in ile ABD’li ilaç devi Pfizer’in geliştirdiği aşı adayının dondurucu koşullarında saklanması gerektiği için dezavantajlı olduğu konuşulurken, BioNTech’in ticari işlerinin başındaki Sean Marett, teslimat koşullarıyla ilgili iyi haber verdi. Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 6 saate kadar 2 ila 8 derece arasında taşınabildiğini duyurdu. Biontech yöneticisi, Britanya’ya aşıları ısı kontrollü kutular içinde kamyon ya da uçakla nakledebileceklerini söyledi.

Aşılar hedefte

Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların suç örgütleri tarafından hedef alınabileceği konusunda hükümetlere uyarıda bulundu. Interpol’den yapılan açıklamada, suç örgütlerinin aşı tedarik zincirlerine müdahale edebileceği ve sahte dozlar satabileceği belirtildi. Kurum, 194 üyesi nezdinde küresel bir alarm yayınlayarak hükümetleri uyardı. Aşılar konusunda sosyal medyada yayılan yalan haberlere karşı Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu’ndan da uyarı geldi. Federasyon Başkanı Francesco Rocca, aşı karşıtı haber ve yorumları “ikinci pandemi” diye niteleyip, hükümetlere artan yanlış bilgilerle mücadele etme çağrısı yaptı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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