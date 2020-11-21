Pfizer/BioNTech FDA’ya başvurdu

FDA’nın acil kullanım iznini Aralık ortasına kadar vermesini beklediklerini belirten şirketler, neredeyse hemen aşı sevkiyatlarına başladıklarını açıkladı. Pfizer, bu yıl 25 milyon insanı korumaya yetecek 50 milyon aşı dozunun hazır olmasını beklediklerini ifade etti. Bu açıklamanın ardından Pfizer’in hisseleri yüzde 2, BioNTech’in ise yüzde 5 değer kazandı.

AB, doz başına 15 euro ödeyecek

Aşı geliştirme ve satın alma yarışı sürüyor. Avrupa Birliği’nin (AB), Kovid-19’a karşı Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen ve Alman firma CureVac’ın geliştirdiği aşı adaylarını güvence altına almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı belirtildi. AB’nin BioNTech aşısı için doz başına 15.50 euro, CureVac’ın aşısı için ise doz başına 10 euro ödeyeceği aktarıldı. Reuters Ajansı’nın bir AB yetkilisine dayandırdığı haberde, Pfizer/BioNTech ile 200 milyon doz için 3.1 milyar euro’ya anlaşma yapılacağı, 100 milyon doz aşının daha satın alınması halinde fiyatın 4.65 milyar euro’ya yükseleceği kaydedildi. Yetkili, Pfizer/BioNTech aşısının tedarikini güvence altına almak için AB’nin “iadesiz peşinat” ödediğini söyledi. Hem Pfizer-BioNTech ortaklığıyla geliştirilen hem de CureVac’ın geliştirdiği aşı adaylarının ikisi Mesajcı RNA (mRNA) teknolojisine dayanarak geliştirildiğinden dolayı iki doz halinde verilmesi gerekiyor. Reuters’a konuşan yetkili, CureVac’ın mart ayı sonunda tedarike başlamayı taahhüt ettiğini ve AB’nin 405 milyon doz için 4.05 milyar euro ödeme yapacağını aktardı. ABD hükümeti, Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı için doz başına 19.5 dolar ödemeyi kabul etmişti. Bu fiyatlandırma bilgileriyle birlikte AB’nin aşıdan gelecek ilk tedarikte doz başına ABD’den daha düşük para ödeyeceği de kesinleşmiş oldu.

Başkentte kaos, kırsalda normal hayat

Ülke genelinde dün toplam vaka sayısının 9 milyona ulaştığı açıklanan Hindistan’da başkent Yeni Delhi’de bir “kaos” yaşanırken, ülkenin kırsalında hayat devam ediyor. Ülkede salgının merkezi olan başkentte çoğu hastanenin dolduğu, mezarlıklarda yer kalmadığı ifade ediliyor ancak Keşmir bölgesinde işçiler yaşamlarına “normal” bir şekilde devam ediyor. Keşmir’deki Srinagar kentinde “kangri” adlı geleneksel hasır ısıtıcının yapımında kullanılan çubukları toplayan işçiler, sosyal mesafe olmadan birlikte çalışırken objektife böyle yansıdı.

KÖPEK SAHİBİ OLANLAR DİKKAT

Gezdirirken bulaşı yüksek

İspanya’da Granada Üniversitesi ve Endülüs Halk Sağlığı Okulu’nun yaptığı bir araştırma, koronavirüse yakalanma riski en yüksek olan grubun sokakta köpek gezdirenler olduğunu ortaya koydu. “Environmental Research” dergisinde yayınlanan çalışmada uzmanlar, mart ve mayıs arasında İspanya’da uygulanan ulusal karantina sırasında koronavirüsün bulaşmasındaki ana risk faktörlerini analiz etti. Buna göre, bir köpekle yaşamanın ve eve teslim yönetimi ya da süpermarketten temel ürünleri satın almanın Kovid-19’a yakalanma riskini en çok artıran iki etken olduğu anlaşıldı. Köpek gezdirenlerin Kovid-19’a yakalanma ihtimalinin yüzde 78 arttığı belirtilirken, köpeklerin her yere dokunma ve sahiplerini kirletebilme ihtimalleri nedeniyle bu tarz yürüyüşlerde riskin fazla olduğu ifade edildi. Ayrıca araştırmaya göre, virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olan en etkili hijyen yöntemi, marketten alınan ürünlerin eve dönülür dönülmez dezenfekte edilmesi. Bu işlemin virüsle enfekte olma riskini yüzde 94 oranında azalttığı belirtildi.

Başbakan öpüşmeyi ‘yasakladı’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, vatandaşları Noel’de “sarılmak ve öpüşmekten” kaçınmak zorunda oldukları konusunda uyardı. Conte, “Büyük partiler, öpüşmeler ve sarılmalar mümkün olmayacak. Eğer bunlar olursa Ocak ayında yaşanan vakalardaki ani artış tekrar gerçekleşebilir” dedi. İtalya’da şu ana kadar 47 bin 870 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

‘Avrupa’yı çok zor 6 ay bekliyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, koronavirüsü vakalarının tırmandığı Avrupa’da “her 17 saniyede bir insanın öldüğünü” söyledi. “Çok zor bir altı ay Avrupa’yı bekliyor” diyen Kluge, sağlık sisteminin zorlandığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu belirtti. Avrupa’da son bir haftada 29 binden fazla kişinin Kovid-19’dan öldüğünü vurgulayan Kluge, tünelin ucunda ışığın göründüğünü ama Avrupa’yı çok zor bir 6 ay beklediğini söyledi. Bugüne kadar Avrupa’da 15 milyon 738 bin 179 vaka tespit edildi. Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 354 bin 154’e ulaştı. Vaka ve can kaybının çoğunluğu İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya’da görüldü.