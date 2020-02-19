‘Pilotların yanında soyundum’

Bunu bir örnekle anlatan May, şunları söyledi: “Kraliyet Hava Kuvvetleri’yle yaptığım bir uçuşta akşam yemeği için kıyafetimi değiştirmek gerekiyordu. Fakat uçakta soyunma kabini yoktu. Personel beni kokpite götürdü. İçeride iki pilot vardı, içimden ‘Gerçekten mi’ diye geçirdim. Bir delikanlı elinde yapışkan bant ve çarşafla geldi, pilotların arka tarafına gerip yapıştırdı, bana dönüp ‘Buyrun, bunun arkasında değiştirebilirsiniz’ dedi.”