Piramitte kayboldu kutuda bulundu

Ahşap parçaların 5 bin yıllık olduğu ve Mısır’daki Büyük Giza Piramidi’nden kaybolduğu ortaya çıktı. Parçaların mühendis Waynman Dixon tarafından 1872’de Giza’dan çıkarılan üç eserden biri olduğu belirtildi. Bunlardan top ve kancanın Londra’daki British Museum’da korunduğu, ahşap parçaların ise 100 yıldır kayıp olduğu bildirildi. Ahşap parçaların piramidin inşası sırasında kullanıldığı düşünülüyor.



