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06.08.2020 - 07:00 |

‘Pizza siparişi’yle polise şiddet ihbarı

İtalya Torino’da hayat arkadaşı Angela’ya şiddet uygulayan Raul (31) adlı erkek bu kez televizyonun çalışmadığı bahanesiyle evde terör estirdi.

‘Pizza siparişi’yle polise şiddet ihbarı

Angela’yı ve 10 yaşındaki oğlunu dövdü, televizyonu parçaladı. Öldürülmekten korkan Angela, saldırgana pizza siparişi vereceğini söyleyerek telefonunu aldı. Acil hattı arayan Angela, titreyen bir sesle pizza siparişi verince telefon başındaki polis şüphelenip meslektaşlarını adrese yönlendirdi. Angela’nın evine giden polisler, Raul’u gözaltına aldı.

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