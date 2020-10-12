PKK çıkarılacak, güvenlik Bağdat’a devredilecek

Anlaşmaya göre, bölgenin güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. Terör örgütü PKK ve bağlantılı örgütlerin bölgedeki faaliyetlerine son verilecek.

Düğmeye basıldı

Bağdat yönetimi, Ankara’nın rahatsızlığını ilettiği Suriye sınır hattında yer alan Sincar bölgesindeki PKK varlığının sona erdirilmesi amacıyla düğmeye bastı. IBKY, yönetimi ile Merkezi Irak Yönetimi, DAEŞ’ten kurtarılan Sincar’ın yeniden inşası, idaresi ve güvenliği konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Detayları ortaya çıkan anlaşma metninde, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşar Yardımcısı Hamid Raşid Felih ile IBKY İçişleri Bakanı Reber Ahmet’in imzaları bulunuyor.

Rol üstlenmelerine izin verilmeyecek

Anlaşma metni, “Sincar’ın yeniden inşası, yönetimi ve güvenliği” kapsamında üç başlıktan oluşuyor. İşte o üç madde:

Yönetim: Yasal engeli bulunmayan bağımsız bir kişi, kaymakam olarak seçilecek. Ardından anlaşan taraflar ortak komisyon kurarak bölgedeki diğer idari makamlara atama yapacak.

Güvenlik: İlçe ve bölgenin güvenliğinden yerel polis, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi sorumlu olacak. Halen faaliyetlerine devam eden diğer tüm silahlı güçler Sincar’dan uzaklaştırılacak. İç güvenlik güçlerinin desteklenmesi amacıyla 2 bin 500 kişilik bir güvenlik gücü oluşturulacak. Bu güç içerisindeki görev dağılımı adil şekilde yapılacak ve kamplarda yaşayan göçzedelerin katılımı göz önünde bulundurulacak. Sincar ve çevresinde PKK ve ona bağlı güçlerin varlığına son verilecek. PKK’ya bağlı grupların bölgede herhangi bir rol üstlenmesine izin verilmeyecek.

Yeniden inşa: DEAŞ’ın işgali ve sonrasında yaşanan tahribatın giderilmesi ve Sincar’ın yeniden inşası için Irak ve IBKY tarafından ortak bir komisyon kurulacak. Komisyonun amacı ve çalışma düzeni Bağdat, Erbil hükümetleri ile Musul Valisi tarafından belirlenecek. İdare ve güvenlik konularında alınan kararların hayata geçirilmesini yerinde denetleyecek ortak bir komisyon oluşturulacak.