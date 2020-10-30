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30.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

PKK’ya operasyon hazırlığı iddiaları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, Bölgesel Kürt Yönetimi’nin de, örgüte yönelik kapsamlı askeri harekat hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

PKK’ya operasyon hazırlığı iddiaları
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, kısa süre önce TSK’nın kapsamlı harekatına sahne olan Haftanin’in yanı sıra Metina ve iç kesimlerde bulunan Gare bölgesine ağır silah desteğinde sayıları yüzlerle ifade edilen peşmerge sevki yapıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin askeri eğitim merkezleri de dahil silahlı faaliyet yürüttüğü alanların etrafı peşmergeler tarafından çevrilirken, kamplar ile iç kesimler arasında bağlantı sağlayan ana yollar tutuldu.

Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı peşmerge güçlerinin bölgede PKK’nın kullandığı stratejik noktalar dahil bir çok alanda kapsamlı askeri önlemlere başvurması terör örgütünü tedirgin ettiği bildiriliyor.

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