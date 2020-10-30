PKK’ya operasyon hazırlığı iddiaları

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, kısa süre önce TSK’nın kapsamlı harekatına sahne olan Haftanin’in yanı sıra Metina ve iç kesimlerde bulunan Gare bölgesine ağır silah desteğinde sayıları yüzlerle ifade edilen peşmerge sevki yapıldı. Terör örgütü PKK/YPG’nin askeri eğitim merkezleri de dahil silahlı faaliyet yürüttüğü alanların etrafı peşmergeler tarafından çevrilirken, kamplar ile iç kesimler arasında bağlantı sağlayan ana yollar tutuldu.

Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı peşmerge güçlerinin bölgede PKK’nın kullandığı stratejik noktalar dahil bir çok alanda kapsamlı askeri önlemlere başvurması terör örgütünü tedirgin ettiği bildiriliyor.