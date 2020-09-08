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08.09.2020 - 15:44 |

Plajdan kum çalan turiste 9 bin lira ceza!

2017'de çıkarılan bir yasayla Sardinya adası plajlarındaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı.

Plajdan kum çalan turiste 9 bin lira ceza!

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasında yerel kumsallardan yaklaşık 2 kilogram kum çalan Fransız turist havalimanında yakalandı.

Turiste 1200 dolar (yaklaşık 9 bin TL) para cezası kesildi.

Sardinya adasındaki plajlardaki kumlar koruma altında. Plajlardan bu kumları alan turistler 3 bin 550 dolara kadar (yaklaşık 26 bin TL) para cezasıyla hatta hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

İtalyan yetkililer Cagliari Elmas Havalimanı'nda 1 Eylül'de yakalanan adı açıklanmayan turistin bavulunda bir pet şişeye konulmuş halde yaklaşık 2 kilogram kum bulduklarını belirtti.

2017'de çıkarılan özeş yasayla Sardinya'nın herhangi bir plajından kum toplamak yasadışı kılınmıştı.

Alınan kumun miktarına ve alındığı yere göre para cezaları 600 dolarla (yaklaşık 4 bin 500 TL) ve 3 bin 550 dolar (yaklaşık 26 bin TL) arasında değişiklik gösteriyor.

Yetkililer özellikle pembe ve beyaz kumların olduğu plajların hedef alındığını vurgularken CNN'e konuşan orman korucularından biri, kum çalma olaylarının sıklaşması nedeniyle cezaların hayata geçirildiğini kaydetti.

Yetkili "Geçen sene kumlarımızı hatıra diye satan bir internet sitesi de keşfettik. Avrupa'da bu çok bilinen bir fenomen haline geldi" ifadelerini kullandı.

Sardinya'da yaşayanlardan da turistlerin kum topladığını görmeleri halinde yetkililerle iletişime geçmeleri isteniyor.

Geçen sene adayı ziyaret eden bir Fransız çift adadaki plajlardan aldıkları 40 kilo kumla yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe

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